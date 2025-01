Montagna killer un alpinista muore dopo una caduta di 40 metri

Leggi su Dayitalianews.com

la tragica morte di Luca Perazzini e Cristian Gualdi, rimasti intrappolati tra i ghiacciai del Gran Sasso, lamiete ancora vittime, questa volta nel bresciano. Oggi, 3 gennaio, unè precipitato per almeno 40mentre si trovava ine purtroppo per lui non c’è stato niente da fare.l’allarme sono sopraggiunti sul luogo della tragedia gli operatori del soccorso alpino, i sanitari dell’1-1-8 e i carabinieri.Tragico incidente inPoche le informazioni trapelate finora: sembra che l’incidente si sia verificato verso le 11:55 di oggi 3 gennaio su una parete dellaa Ponte Legno, in Valbione, in provincia di Brescia. L’uomo, per cause ancora da specificare, avrebbe perso l’equilibrio cadendo per una quarantina die schiantandosi al suolo.