Thesocialpost.it - Minaccia acrilammide: le analisi esclusive de Il Salvagente su 29 patatine, tortillas e snack vegetali. I risultati

Leggi su Thesocialpost.it

Mai sentito parlare di? È considerato dall’Oms “probabile cancerogeno” anche se, nuove evidenze scientifiche, potrebbero portare a una classificazione più severa. Si tratta di un contaminante che si forma in alcuni alimenti durante la cottura, in particolar modo durante la frittura, tostatura o grigliatura o in forno, a temperature superiori ai 120 gradi, per tempi prolungati e con bassa umidità. Ma la selezione della materia prima, le modalità di conservazione e il tipo di cottura consentono di contrastarne la concentrazione di. Per questo è importante sapere quali sono i cibi al supermercato che ne contengono di più. Ilha dedicato proprio il suo numero di gennaio a questa indagine, conducendo un test specifico su 29 chips a base di patate, mais e altri