Milan, tutto pronto per la prima di Conceicao: ritmo, testa e… cattiveria

Finalmente ci siamo, manca ormai poco tempo allapanchina rossonera di Sergio. Quale esordio migliore se non in Supercoppa contro la Juventus, la stessa squadra che il tecnico portoghese, alla guida del Porto, ha eliminato in Champions League nella stagione 20/21. Non poteva esserci ostacolo migliore, poiché ilè atteso da un esamedicaratteriale. Già,ha l'arduo compito di rivitalizzare un gruppo fin troppo fragile. In questa stagione, infatti, è capitato troppo spesso che la squadra rossonera si abbattesse alladifficoltà, finendo, poi, per pareggiare o perdere dei match che, almeno sulla carta, si presentavano come semplici. Basterebbe rivedere la sfida contro il Cagliari, o quella contro il Parma, per capire che le difficoltà del Diavolo nascono dallaancora che dalla tattica.