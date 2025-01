Pianetamilan.it - Milan, Ravezzani: “Conceicao ha ragione”. Un dilemma e non solo

Leggi su Pianetamilan.it

, Sergiosi è presentato al mondo rossonero con parole molto semplici, ma dirette. Niente gioco dominante, niente tiki taka, mavoglia di vincere e segnare. Un pragmatismo che ilforse non aveva visto con Paulo Fonseca. Fabio, direttore di 'TeleLombardia', ha voluto commentare l'arrivo disulla panchina del Diavolo. Tra le differenze con i suoi predecessori e unsul futuro. Ecco il suo pensiero sul social X. "ha. Il calcio è molto più semplice di come vogliono far credere certi guru della domenica. L’approccio del portoghese è aggressivo, grintoso, stile Conte. Del tutto diverso dall’ecumenismo di Pioli e dalla calma di Fonseca. O riaccende la squadra o la spacca". Oggi contro la Juventus si avranno le prime risposte, in una sfida che vale il posto in finale della Supercoppa italiana 2025.