Le riprese di The Odyssey di Christopher Nolan inizieranno questo mese anche l’Italia tra le location

Ledi Theditra leStando a quanto riportato da Production Weekly, il ritorno dialla regia sarebbe imminente. Ledel suo tredicesimo film, The(adattamento dell’omonimo e influento poema epico di Omero) dovrebbero iniziare alla fine di, conattualmente stabilite nel Regno Unito, in Marocco ea Roma, in Italia. Come già riportato, inoltre, l’attesissimo nuovo film del regista – fresco premio Oscar per Oppenheimer – sarà girato con la nuovissima tecnologia IMAX e potrebbe essere il suo film più costoso.adatterà l’Odissea di OmeroL’antico poema epico di Omero racconta la storia di Odisseo, re di Itaca, e del suo pericoloso viaggio di ritorno a casa dopo la guerra di Troia, esplorando temi di eroismo, lealtà, astuzia e la lotta contro la volontà divina.