La guardia giurata Massimo Raffi scomparso nel nulla | Aiutateci sta passando un periodo difficile

, unadi 42 anni, èda Montelibretti, un piccolo comune nella provincia di Roma. Le sue tracce si sono perse da ieri, martedì 1 gennaio 2025. Stando alle informazioni raccolte,è uscito di casa a bordo della sua auto, un’Audi A/4 nera con targa CP458HR. L’ultima segnalazione sul suo spostamento lo colloca a Roma, nella zona di Torrevecchia. Dopo alcuni tentativi di contatto telefonico, ha interrotto ogni comunicazione, causando grande preoccupazione tra i suoi cari.Preoccupati per la sua assenza prolungata e per l’impossibilità di mettersi in contatto con lui, i familiari hanno presentato una denuncia di scomparsa alle autorità competenti. È emerso che si tratta di un allontanamento volontario.I familiari dihanno anche fatto un appello attraverso l’associazione Penelope Lazio Odv, che offre supporto a chi è in cerca di persone scomparse.