Donnapop.it - Ilary Blasi racconta il rapporto che i suoi figli hanno con Bastian: «Ecco come l’hanno accolto»

Leggi su Donnapop.it

Muller, ormai una coppia consolidata, stanno vivendo un periodo sereno della loro relazione, tanto che li vedremo presto insieme anche in un nuovo documentario su Netflix. La conduttrice ha voluto aprirsi ereil fidanzato sia entrato piano piano nella sua vita e in quella dei, Cristian, Chanel e Isabel, avuti con l’ex marito Francesco Totti.Nel corso di una recente intervista,hatoabbiano reagito al nuovo: «Durante una cena i mieipiù grandi locon curiosità», ha dichiarato. Laa più piccola, Isabel, inizialmente lo chiamava «il signore inglese», ma con il tempo ha capito cheè una persona speciale per la madre.ha voluto sottolineare quanto sia importante l’accoglienza deiin questa nuova fase della sua vita.