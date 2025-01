Il rialzista Howe afferma che c’è altro in arrivo dai Magpies in forma

Leggi su Justcalcio.com

2025-01-03 13:18:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals:Eddiedice che c’è “in” dal rinascente Newcastle prima della trasferta contro il Tottenham domani all’ora di pranzo.Ihanno vissuto un dicembre impressionante, salendo al quinto posto in Premier League dopo quattro vittorie consecutive, inclusa una vittoria per 2-0 in casa del Manchester United lunedì sera.Non subiscono gol in campionato dalla sconfitta per 4-2 in casa del Brentford il 7 dicembre e arriveranno a nord di Londra pieni di fiducia.è soddisfatto dei loro progressi ma crede che possano ancora migliorare.Ha detto: “C’è sempre room to improvedevi crederci, lo credo davvero. C’è ancora molto da fare, stiamo giocando molto meglio, la coesione nella squadra è stata davvero forte.