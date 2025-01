Ilrestodelcarlino.it - Fosso del Vallato, 16 milioni in arrivo

Castelfidardo resta in attesa dell’erogazione del finanziamento per l’imponente progetto, già esecutivo e cantierabile, deldel, opera da 16di euro. E’ emerso durante l’approvazione del bilancio a fine anno. In ambito sociale invece si prospetta una fase molto impegnativa con gare rilevanti da espletare: quella per l’assistenza educativa e psicologica al Centro educativo "Arcobaleno" subirà un incremento del 12 per cento impegnando 115mila euro per due anni, la gara quadriennale per l’aggiudicazione del servizio mensa ammonta a circa 4di euro ed aumenta di quasi il doppio la spesa per l’assistenza domiciliare a causa di adeguamenti del Ccnl raggiungendo i 106mila euro. Uno sforzo sarà compiuto inoltre per l’adozione e aggiornamento del Peba (piano eliminazione barriere architettoniche) del centro storico con l’impegno a reperire risorse per estenderlo anche alle zone periferiche.