Fiorentina-Napoli | orari tv e probabili formazioni Kvara e Politano ko | c' è Ngonge

, 3 gennaio 2025 - Chiuso al meglio un 2024 in parte molto complicato, ilpunta ad aprire il 2025 sulla stessa falsariga anche per approfittare della giornata mutilata da diverse partite a causa della Supercoppa. Tra i piani degli azzurri e la realtà c'è la, a sua volta ai piani altissimi della classifica nonostante il recente periodo con più ombre che luci: l'appuntamento tra due tra le migliori squadre del girone di andata è per sabato 4 gennaio alle 18 al Franchi. Le(4-2-3-1): De Gea; Dodò, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Adli, Cataldi; Colpani, Gudmundsson, Sottil; Kean. Allenatore: Palladino(4-3-2-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Neres,; Lukaku. Allenatore: Conteo e dove vederein tv e streaming(fischio d'inizio alle 18) sarà trasmessa in diretta streaming in esclusiva da Dazn, visibile anche sulle console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X e Series S), TIMVISION BOX, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.