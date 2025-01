Quotidiano.net - ‘Dune – Parte II’ e ‘Vermiglio’ fra i film Sky di gennaio 2025

Spaziano fra i generi iin arrivo su Sky e Now nel mese di. Si passa dall’animazione per tutta la famiglia fino a una pellicola vincitrice di un premio Oscar. A seguire tutti i titoli più interessanti insieme alla relativa data d’uscita. Dune –II Co-sceneggiato, diretto e co-prodotto da Denis Villeneuve, ilè la secondadell'adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo di Frank Herbert. Presente, ovviamente, il cast corale del primo, che vede nuovamente protagonista Timothée Chalamet affiancato da Rebecca Ferguson, Zendaya, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Dave Bautista, Charlotte Rampling e Javier Bardem. Tra i nuovi personaggi, invece, troviamo Christopher Walken, Florence Pugh e Austin Butler. La pellicola è disponibile dal 1ed è stato un grandissimo successo al botteghino internazionale, in grado di superare abbondantemente i 700 milioni di dollari.