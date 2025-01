Lettera43.it - Da Pacific Rim a Repo Man, i migliori film ambientati nel 2025

Leggi su Lettera43.it

Distopia e realtà alternative hanno da sempre popolato le trame deidi fantascienza. Cinema e letteratura hanno più volte tentato di predire il futuro e indovinare come sarebbe stato il pianeta e come si sarebbe evoluta la vita umana nei decenni successivi. Restando nel campo dello schermo, diverse pellicole si svolgono nele hanno affrontato diversi temi, dalle guerre contro mostri di enormi dimensioni ai robot, passando per storie ad alta tensione che coinvolgono un traballante e delicato sistema sanitario. Non mancano infine supereroi, con due capitoli del Marvel Cinematic Universenell’anno appena iniziato, e produzioni per il piccolo schermo.Il poster ufficiale delRim (X).Inel, dalla Marvel aManMan, Jude Law alle prese con una sanità senza scrupoliFra ipiù interessanti che si svolgono nelc’èMan, uscito nel 2010 con la direzione di Miguel Sapochnik, regista di vari episodi de Il Trono di Spade.