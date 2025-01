Ilrestodelcarlino.it - Benvenuto al piccolo Kairui Zheng: è il primo nato del nuovo anno

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ecco, ildell’. È venuto alla luce ieri in tarda mattinata, del peso di tre chili, per la gioia della mamma Lei Ye e del padre Jiansheng. Sono 752 i nati 2024 all’Unità Operativa di Ostetricia e Ginecologia di Imola, guidata dal direttore Stefano Tamburro, in aumento rispetto ai 723 del 2023. I figli di almeno un genitore extracomunitario sono stati 202; i figli di stranieri comunitari 37. Il totale dei parti nel 2024 è di 747, 5 quelli gemellari (nel 2023: 718 e 5 gemellari), di cui 589 spontanei e 158 cesarei. I parti svolti in analgesia epidurale sono stati 178, numero superiore rispetto ai 114 dell’precedente. Ben 163 le donne che hscelto di partorire ad Imola pur provenendo da fuori Circondario.