Anteprima24.it - Auditorium chiuso, Celano chiede trasparenza

Tempo di lettura: < 1 minutoContinuano a Salerno le polemiche sulla mancata concessione dell’Umberto I al Conservatorio musicale Martucci. Dopo l’intervento del presidente dell’ente musicale, Luciano Provenza, oggi sulla vicenda si inserisce anche l’intervento del capogruppo di Forza italia Robertoche ha scritto al presidente della commissione, Antonio Cammarota perrgli di discutere della vicenda. Pervanno ascoltati i rappresentanti dell’amministrazione ed i dirigenti competenti per capire i motivi per cui nonostante due anni fa il consiglio comunale votò un ordine del giorno per individuare mode e forme tali da consentire al conservatorio Martucci di gestire la struttura non è mai stato effettuato questo passaggio., così come aveva fatto il presidente Provenza già ieri, ricorda che tra l’altro sono stati spesi 10 milioni per la ristrutturazione dell’edificio che, con il passare del tempo, necessita ora di nuovi investimenti per consentirne l’utilizzo.