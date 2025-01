Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 02-01-2025 ore 09:45

DEL 2 GENNAIO ORE 09.35 FRANCESCA LOIACONOUN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO ANULARE IL TRAFFICO È SCORREVOLE IN ENTRAMBE LE CARREGGIATESULLA TIBURTINA RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, TRA VIA PONTECORVO E VIA DEI CASTAGNI, ORA LA CIRCONE è REGOLARE NEI DUE SENSI DI MARCIACI SPOSTIAMO SULLA PONTINA DOVE IL TRAFFICO È RALLENTATO A CAUSA DI LAVORI IN CORSO TRA TOR DE CENCI E VIA DI PRATICA IN DIREZIONE LATINASEMPRE VERSO LATINA UN INCIDENTE È CAUSA DELLE CODE DA ALL’ALTEZZA DI VIA DEL GENIOINOLTRE RICORDIAMO CHE SULLA A1-NAPOLI SI È RESA NECESSARIA LA CHIUSURA DEL TRATTO TRA FERENTINO E CEPRANO, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, A CAUSA DELLA NEBBIA CHE RIDUCE LA VISIBILITÀ A 40 METRI.IN DIREZIONE DI NAPOLI, SI REGISTRANO 2 KM DI CODA ALL’USCITA OBBLIGATORIA DI FERENTINO.