Precipita un elicottero a New York sei le vittime

York (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Un elicottero è caduto nel fiume Hudson tra New York e il New Jersey alle 15,30 locali. Sale a sei il bilancio delle vittime. Oltre alla famiglia di cinque turisti – due adulti e tre bambini – a bordo c’era anche un pilota.Un video condiviso di Eyewitness News mostra pezzi dell’elicottero che si spezzano e Precipitano in acqua. La Guardia Costiera ha dichiarato di aver bloccato il traffico navale nella zona e di aver istituito una zona di sicurezza.Nel frattempo la polizia ha avvisato i residenti di aspettarsi la presenza di veicoli di emergenza e ritardi nel traffico nelle aree circostanti.– Foto IPA Agency –(ITALPRESS)Unlimited News - Notizie dal mondo Unlimitednews.it - Precipita un elicottero a New York, sei le vittime Leggi su Unlimitednews.it NEW(STATI UNITI) (ITALPRESS) – Unè caduto nel fiume Hudson tra Newe il New Jersey alle 15,30 locali. Sale a sei il bilancio delle. Oltre alla famiglia di cinque turisti – due adulti e tre bambini – a bordo c’era anche un pilota.Un video condiviso di Eyewitness News mostra pezzi dell’che si spezzano eno in acqua. La Guardia Costiera ha dichiarato di aver bloccato il traffico navale nella zona e di aver istituito una zona di sicurezza.Nel frattempo la polizia ha avvisato i residenti di aspettarsi la presenza di veicoli di emergenza e ritardi nel traffico nelle aree circostanti.– Foto IPA Agency –(ITALPRESS)Unlimited News - Notizie dal mondo

