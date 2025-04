Justcalcio.com - Lyon 2-2 Manchester United: gli errori Onana si rivelano costosi nell’ultimo gioco

Leggi su Justcalcio.com

Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo.Andreè rimasto umiliato quando i suoicostano ilin un elettrizzante pareggio per 2-2 con Lione nella prima tappa del loro quarto di finale della Europa League.si è reso pubblico il nemico numero uno a Lione dopo aver commentato all’inizio della settimana che loera “molto migliore” dei loro avversari.Eppure il portiereera in colpa quandoha preso un vantaggio di 25 minuti attraverso il calcio di punizione di Thiago Almada, che galleggiava sopra una folla di giocatori e sfuggì alla sfortunata.E proprio quando pensava che i suoi arrossamenti fossero stati risparmiati da Leny Yoro-che pareggiava per l’intervallo dell’intervallo-e poi Joshua Zirkzee, che si diresse a casa quello che sembrava destinato a essere un vincitore di 88 ° minuto,era in colpa mentre Rayan Cherki pareggiava praticamente con l’ultimo calcio del