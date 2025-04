Lanazione.it - La Spezia, topi nella sede Inps, chiuso un piano, “Subito la bonifica”

La, 11 aprile 2025 – Un interooff limits, con i dipendenti spostati altrove oppure invitati a lavorare in smart working. Tutta colpa dei, che da diversi giorni hanno preso possesso del quartodello storico palazzo dell’, in via Mazzini. Una presenza sgradita, che ha costretto la dirigenza dellaspezzina dell’istituto di previdenza a correre ai ripari dopo le diverse segnalazioni delle rappresentanze sindacali interne. Ad accorgersi della presenza dei ratti sono stati proprio i dipendenti, diversi giorni fa, quando nel prendere servizio hanno notato delle deiezioni su diverse sedie e scrivanie, segno inequivocabile del passaggio dei piccoli roditori.L’istituto ha così deciso di chiudere il quartoe di affidare l’intervento di; nel frattempo, alcuni lavoratori dellasono stati sballottati da una stanza all’altra, mentre alcuni sono stati invitati a lavorare da casa, in smart working.