Inter-news.it - Brambati: «Barella completo! Inzaghi migliorato in un aspetto»

Leggi su Inter-news.it

Massimoha dato un giudizio su Nicolòe la sua posizione nel mondo. L’opinionista si è poi espresso su Simonesu TMW Radio.SQUADRA – Massimodà due giudizi forti sull’Inter e i suoi protagonisti: «è forte,. Confronto con altri big del ruolo? De Rossi aveva il gioco aereo chenon ha. Pirlo è tutto un altro giocatore, è ancora oggi un’icona. Quale è il tratto distintivo della squadra di? L’equilibrio, il non perdere mai la testa nei momenti critici.tanto in questo e rimane con i piedi per terra. Ha detto bene dopo il Bayern Monaco, perché non ci si deve far trascinare dall’entusiasmo perché è stato solo il primo tempo»Inter-News - Inter News, ultime notizie InterNews e calciomercato Inter, approfondimenti, editoriali, partite, video, pagelle, interviste, esclusive - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (: «in un»)© Inter-News.