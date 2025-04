Quotidiano.net - Corte Suprema USA ordina a Trump di facilitare il rimpatrio del migrante salvadoregno

Duro smacco giudiziario per Donaldsul fronte "deportazioni". LaUsa hato alla sua amministrazione di "" ildi un, deportato il mese scorso per errore e rinchiuso in una famigerata prigione nel suo Paese natale. Il governo deve "agevolare il rilascio di (Kilmar) Abrego Garcia dalla custodia in Salvador e garantire che il suo caso venga gestito come lo sarebbe stato se non fosse stato impropriamente trasferito a El Salvador", ha affermato la, a maggioranza conservatrice. Il governoaveva ammesso l'errore ma si era detto impossibilitato a farlo tornare.