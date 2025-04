Fantastici Quattro | Perché Galactus e non Dottor Destino nel reboot MCU?

Leggi su Mistermovie.it

Sei pronto per una ventata di novità? Istanno per fare il loro ingresso trionfale nel Marvel Cinematic Universe con "The Fantastic Four: First Steps", ma con una sorpresa: il villain principale non sarà il solitoè stato escluso? La motivazione del registaMatt Shakman, il regista dietro questo attesissimo, ha spiegatoha scelto di non includerecome antagonista principale. Secondo lui, il personaggio è stato già ampiamente esplorato in passato, e questa è un'occasione per mostrare isotto una nuova luce, senza dover ripercorrere storie già viste. Come ha affermato, presentare subitopermette di affrontare fin da subito una minaccia di portata cosmica.: Una minaccia cosmica mai vista primaLa decisione di puntare sucome villain principale è audace e promettente.