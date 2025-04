Borsa di Tokyo in calo | Nikkei cede l' 190% tra tensioni USA-Cina e svalutazione del dollaro

Borsa di Tokyo, che avvia l'ultima seduta della settimana in ribasso, dopo il maggiore rialzo giornaliero di sempre, registrato ieri, in scia al ritracciamento dei mercati finanziari statunitensi, con gli investitori preoccupati per il braccio di ferro tra Pechino e Washington. In apertura il listino di riferimento Nikkei cede l'1,90%, a quota 33.952,12, con una perdita di 656 punti. Sul fronte valutario la svalutazione del dollaro sullo yen, a un livello di 143,50, e sull'euro a 161,70, incide principalmente sulla sostenibilità delle aziende giapponesi ad esportare. Quotidiano.net - Borsa di Tokyo in calo: Nikkei cede l'1,90% tra tensioni USA-Cina e svalutazione del dollaro Leggi su Quotidiano.net Prevale la volatilità alladi, che avvia l'ultima seduta della settimana in ribasso, dopo il maggiore rialzo giornaliero di sempre, registrato ieri, in scia al ritracciamento dei mercati finanziari statunitensi, con gli investitori preoccupati per il braccio di ferro tra Pechino e Washington. In apertura il listino di riferimentol'1,90%, a quota 33.952,12, con una perdita di 656 punti. Sul fronte valutario ladelsullo yen, a un livello di 143,50, e sull'euro a 161,70, incide principalmente sulla sostenibilità delle aziende giapponesi ad esportare.

Borsa di Tokyo in calo: Nikkei cede l'1,90% tra tensioni USA-Cina e svalutazione del dollaro. Dazi, Borsa Tokyo chiude in calo: indice Nikkei -3,93% -. Borsa Tokyo: indice Nikkei chiude in calo del 7,82% (RCO). Borsa di Tokyo in forte calo: Nikkei chiude a -3,93%. Crollo dei mercati asiatici, Nikkei quasi -8%, borse cinesi in forte calo. Borsa di Tokyo in forte calo: Nikkei ai minimi da 8 mesi per i dazi Trump. Ne parlano su altre fonti

Borsa di Tokyo in calo: Nikkei cede l'1,90% tra tensioni USA-Cina e svalutazione del dollaro - La Borsa di Tokyo chiude in ribasso, con il Nikkei a -1,90%. Tensioni USA-Cina e svalutazione del dollaro pesano sul mercato. (msn.com)

Borsa: Tokyo, apertura in calo (-1,90%) - Prevale la volatilità alla Borsa di Tokyo, che avvia l'ultima seduta della settimana in ribasso, dopo il maggiore rialzo giornaliero di sempre, registrato ieri, in scia al ritracciamento dei mercati f ... (ansa.it)

Borsa di Tokyo in forte calo: Nikkei chiude a -3,93% - La Borsa di Tokyo registra un calo significativo con l’indice Nikkei che chiude a -3,93% e il Topix a -2,40%, influenzati dalle nuove sovrattasse doganali statunitensi. Il settore automotive subisce p ... (borse.it)