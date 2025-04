Oscar agli Stunt | Finalmente Premiato il Coraggio e la Tecnica che Accendono il Cinema

Finalmente, dopo anni di attesa, l'Academy Awards ha deciso di premiare l'incredibile lavoro degli Stunt che arricchiscono il Cinema di ogni genere. A partire dalla 100esima edizione, nel 2028, verrà assegnato l'"Academy Award for Achievement in Stunt Design", onorando i film usciti nel 2027. Una notizia che farà felici gli appassionati di Cinema action e non solo! Cosa Significa Questo Premio per gli Stuntman?Questo riconoscimento segna un punto di svolta per la categoria degli Stuntman, spesso sottovalutata nonostante il rischio e la preparazione che comporta il loro lavoro. Ci si chiede chi verrà esattamente Premiato: i coordinatori degli Stunt, gli esecutori o interi team? Chad Stahelski: Il Regista di "John Wick" che ha Spianato la StradaFigure di spicco come Chad Stahelski, creatore e regista di "John Wick", si sono battute affinché l'Academy riconoscesse il valore di questi professionisti.

