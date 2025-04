Lanazione.it - Muore noto ristoratore: addio a Massimo Tinacci, titolare del Pin Rose

Terranuova Bracciolini (Arezzo), 11 aprile 2025 – Nel suo locale si sono sposate intere generazioni di valdarnesi, ma ha ospitato anche conviviali del Lions, del Rotary, del Panathlon, feste di associazioni sportive e non, battesimi, comunioni, cresime e compleanni. “Andiamo al Pin”, era diventata una frase comune e una piacevole consuetudine, al punto che questo ristorante ha attraversato la storia della ristorazione del Valdarno degli ultimi 40 anni. E oggi la vallata perde il simbolo di questa storia,, che il Pinlo ha gestito per decenni, morto ieri all’età di 72 anni. Non stava bene da qualche tempo, ma la sua scomparsa ha provocato un’enorme ondata di cordoglio in tutta la vallata. Perchénon era solo un, ma anche un intrattenitore. Uno straordinario intrattenitore, che affiancava il servizio ai tavoli alle immancabili barzellette che strappavano più di una risata ai commensali.