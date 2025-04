Dailyshowmagazine.com - Zack presenta “MIA”: il nuovo singolo tra synth anni ’80, amore e cinema

È online la nuova puntata del podcast Unplugged Playlist e questa volta ai microfoni troviamo, già noto al pubblico per i precedenti singoli Ingover e Otto minuti. Il cantautore torna a raccontarsi con “MIA”, il suobrano uscito il 28 marzo, una traccia che mescola emozione, energia ed echitografici in un mix originale e coinvolgente. “MIA”: ilditra’80,e storytellingNel corso della puntata,spiega la genesi di MIA: una canzone nata dalla voglia di unire la carica energica degli’80 (con un beat ispirato al celebre “Maniac” da Flashdance) a un racconto personale, che mescola primavera, rinascita e riflessione sull’. Non mancano riferimenti al– in particolare a Pulp Fiction – che ha profondamente influenzato il percorso creativo dell’artista.