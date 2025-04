Lanazione.it - I problemi cronici della sanità. “Liste d’attesa e personale stressato. Stendiamo un velo pietoso”

Massa Carrara, 11 aprile 2025 – Allarme per le lunghedi attesa nellapubblica. A sollevare il problema è il segretario provincialeFials Massa Carrara, Renzo Barbieri. «Come segreteria provinciale denunciamo la grave situazione in cui si trova lapubblicaProvincia apuana – scrive il sindacalista – dove ledi attesa si allungano per la grave carenza dimedico, infermieri, tecnici sanitari e Oss, a cui si aggiungono anche le carenze diamministrativo mentre è in continuo aumento di responsabili direttori einfermieristico con funzioni di Ico e coordinamento, ovviamente tolto dal circuito produttivo e non sostituiti. Esempi che rendono chiara la situazione – prosegue il sindacalista –. Il pronto soccorso lavora in condizioni caotiche con spazzi non idonei per il carico di lavoro dovuto agli accessi di pazienti più di 200 pazienti al giorno, concostretto a saltare i riposi per garantire i turni.