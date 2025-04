Zonawrestling.net - Bryan Danielson: “Se mio figlio lotterà dovrà farlo per passione e non per i suoi genitori”

Il legame padre-attraverso l’AEWDurante un’apparizione al The Nikki & Brie Show,ha condiviso un aspetto personale e commovente della sua vita: guardare il wrestling con il suo giovane, Buddy. L’ex campione mondiale ha rivelato che il bambino ha già sviluppato una forte simpatia per una particolare star dell’AEW, creando momenti di grande connessione tra padre e.“Il suo wrestler preferito in AEW èKeith, il Bad Apple. Quando il Bad Apple appare sullo schermo, lui fa: ‘Ooh, papà, il Bad Apple!'”, ha raccontato, ridendo per l’entusiasmo che suomostra alla vista del suo performer preferito.“È davvero una delle mie cose preferite in questo momento, guardare il wrestling con Bud, quando mi chiede: ‘Papà, chi vincerà?’ E sai? E poi gli dico chi penso vincerà.