Quotidiano.net - San Stanislao: Il Santo Celebrato l'11 Aprile

San: Ill'11San, ill'11, è una figura di grande importanza nella tradizione cristiana, particolarmente venerato in Polonia. Nato nel 1030 a Szczepanów, un piccolo villaggio vicino a Cracovia,divenne vescovo di Cracovia nel 1072. È conosciuto per la sua dedizione alla giustizia e al popolo, qualità che lo portarono a scontrarsi con il re Boleslao II. La sua canonizzazione avvenne nel 1253, e da allora è considerato uno dei patroni della Polonia. Il Percorso Verso la Santitàè diventatoprincipalmente per la sua difesa della moralità e della giustizia. Durante il suo episcopato, si oppose con fermezza alla tirannia del re Boleslao II, denunciando apertamente le sue ingiustizie e i suoi abusi di potere.