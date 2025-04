Screenworld.it - Christspiracy è in arrivo al cinema per soli tre giorni in un evento speciale

Per tutti gli amanti dei documentari che mettono in luce verità scomode, è inneiitaliani il 14, 15 e 16 aprile, distribuito da Mescalito Film che per l’occasione ne svela il poster e il trailer italiano. Il film è diretto da Kip Andersen, co-ideatore dei già noti documentari di denuncia Cowspiracy, What the Health e Seaspiracy, insieme a Kameron Waters e rappresenta l’ideale ultimo capitolo di questa importante serie di documentari di inchiesta.è un’affascinante indagine che sfida il modo tradizionale di pensare alla fede, all’etica e al nostro rapporto con gli animali. La ricerca dei registi è partita da una domanda non semplice: esiste un modo spirituale o etico per uccidere un animale? Questo quesito li ha condotti in giro per il mondo ad intervistare teologi, archeologi, contadini e sciamani di diverse fedi religiose in un viaggio che dura ben sette anni.