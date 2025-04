Ilgiorno.it - Stress e aggressioni, fuga dal pubblico impiego. E per l’83% dei lavoratori la paga non basta

Milano – Per più di un dipendentesu dieci, il 12%, lolavorativo è legato ad, fisiche o verbali, da parte degli utenti. Percentuale che sale al 15,1% tra idella sanità, a contatto ogni giorno con le intemperanze dei pazienti o dei loro parenti. Per oltre la metà del campione, il 50,5%, il motivo principale diè però il “carico di lavoro eccessivo”, seguito dalla “carenza di personale per la mancata copertura del turnover”. E il 60% si senteato “spesso” o “sempre”. Per la stragrande maggioranza, l’83,2%, la “retribuzione insufficiente rispetto al costo della vita” è il fattore che scoraggia dall’avvicinarsi al, seguito dalle scarse opportunità di crescita professionale. Il problema, irrisolto, del gap tra stipendi e costo della vita in Lombardia, che rende arduo coprire i buchi negli organici attraverso i concorsi e provoca unada Nord a Sud.