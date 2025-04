Lanazione.it - Sentenza del tribunale su Marinella spa: i giudici hanno revocato i due liquidatori

Sarzana, 11 aprile 2025 – “Omessa predisposizione dei bilanci annuali di liquidazione del 2022 e del 2023 e sostanziale inerzia rispetto all’attuazione del piano di liquidazione”. E ancora. “Ostacolo frapposto dall’organoo all’esercizio delle funzioni di vigilanza del collegio sindacale e carenza degli assetti contabili e amministrativi”. Queste le principali motivazioni cheportato il giudice Daniele Bianchi e il presidente Enrico Silvestro Ravera della camera di consiglio deldi Genova, Sezione delle Imprese, ad accogliere il ricorso presentato dai soci e a revocare quindi l’incarico a Manolo Cacciatori e Franco Ghiringhelli, che fino allo scorso 2 aprile ricoprivano il ruolo diper laspa. “Gravi e accertate le irregolarità – si legge nella- come l’insanabile conflitto e il dimostrato antagonismo di Manolo Cacciatori alla prosecuzione della liquidazione della società e del conflitto di interessi, con l’assunzione di obbligazioni contraddistinte da opacità nei confronti di terzi fornitori e l’ostacolo esercitato rispetto ai controlli sindacali”quindi portato il collegio a ritenere che il mantenimento in carica degli attuali– Cacciatori e Ghiringhelli - “non consentisse lo sblocco del procedimentoo, delineando quindi una situazione potenzialmente dannosa per l’interesse societario”.