Lanazione.it - “Escalation criminale”: Prato, l'assalto al circolo. Mazzata in testa, uomo gravissimo

, 11 aprile 2025 – Un commando per cercarli, stanarli mentre da poco erano arrivati in città dalla Germania, precisamente da Francoforte, e portare a compimento una violenta aggressione ai loro danni. E’ di due cinesi feriti in modo grave il bilancio dell’irruzione violenta avvenuta l’altra sera all’interno delricreativo ‘Jld Music’ in via Filzi, in piena China town. Secondo la ricostruzione dell’efferrato episodio da parte della Procura pratese, diretta dal procuratore Luca Tescaroli, con la collaborazione della Squadra mobile della questura, gli aggressori hanno cercato dentro un’area appartata del locale, nel privèè posto nella parte posteriore del locale, tre persone, due uomini e una donna e le hanno assalite. In particolare, si sono accaniti con uno dei due uomini, colpendolo ripetutamente allae in altre parti del corpo.