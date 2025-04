Liberoquotidiano.it - Tg1, il traino di Carlo e Camilla: come tirano i reali...

Leggi su Liberoquotidiano.it

Vi proponiamo "Tele.raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (Tg1) Redisseminati per Tg, programmi e dirette speciali rappresentano un formidabileper le trasmissioni che hanno ospitato l'evento ma anche dal punto di vista internazionale per l'Italia alla vigilia di una stagione turistica importante. La scelta di festeggiare nel Belpaese il 20° anniversario delle loro nozze la dice lunga su quanto i rapporti tra la nostra Nazione e il Regno Unito siano buoni e su quanto l'Italia sia sempre una delle mete preferite, visto che secondo le ultime stime già per il ponte pasquale la quota degli ospiti internazionali ha raggiunto il 77% (+18% sul 2024). E non a caso Roma, Napoli e Milano sono le più gettonate proprio dagli inglesi.