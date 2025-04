Ilgiorno.it - Gratosoglio, la famiglia che vive in tenda nel parco con 5 bambini: “Aiutateci a risollevarci”

Leggi su Ilgiorno.it

Milano – Una recinzione come parete. Un prato come tappeto. Un’area giochi a disposizione a ogni ora. Per iè una vacanza in mezzo alla natura. Per i genitori è una parentesi di disperazione che sperano di poter chiudere presto, conquistando un tetto sopra la testa – almeno vero, seppur temporaneo – che vada a sostituirsi allache ora è l’unica casa che possono permettersi. “C’è unaaccampata sul prato”. La voce ha iniziato a circolare tra i residenti delnei giorni scorsi, ed effettivamente una madre, un padre e cinquestannondo in un rifugio di fortuna allestito in un fazzoletto verde a ridosso di via Costantino Baroni, tra la comunità Oklahoma e il giardinetto di fronte alle case popolari. David Vargas Flores, il padre, di 27 anni, racconta la loro storia: “Io sono arrivato in Italia dal Perù a marzo del 2024, da solo.