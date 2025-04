Ilgiorno.it - Transumanza in Valsassina, antica tradizione: migliaia di capi di bestiame pronti alla migrazione in quota

Barzio (Lecco) – La più grandeanimale di massa in provincia di Lecco sta per cominciare. È quella degli oltre 7miladia lasciare stalle e allevamenti di pianura per raggiungere il pascolo sui monti della. Sono 4mila pecore, 1.800 capre, 1200 bovini e 200 equini tra cavalli e asini, che trascorreranno la bella stagione sui 27 alpeggi: non solo pascoli e terreni, ma anche strutture di ricovero del, locali adibitilavorazione del latte, alloggi per i conduttori. Un vero e proprio sistema socioeconomico di grande valore e un tassello prezioso per la filiera zootecnica. Nei giorni scorsi i veterinari di Ats della Brianza hanno radunato in Comunità montana a Barzio pastori e addetti ai lavori per illustrare tutti gli aspetti del trasferimento degli animali in montagna.