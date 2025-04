Elezioni in Ecuador | voto sospeso in due carceri per motivi di sicurezza

Ecuador sino al 2029, si è effettuata la votazione nelle carceri. Lo riporta il sito all news Primicias, sottolineando che nel paese sudamericano sono 6.218 i detenuti aventi diritto anche se Diana Atamaint, la presidente del Cne, ha annunciato che in due carceri non lo hanno potuto fare, per motivi di sicurezza. A Portoviejo, la capitale della provincia costiera di Manabì, il presidente della Commissione elettorale locale ha precisato che si è deciso di sospendere il voto nel carcere di El Rodeo, dove erano 223 i detenuti con diritto di voto, in quanto "non si è riusciti a coordinare il processo logistico e le garanzie di sicurezza corrispondenti" per gli scrutinatori nella prigione. Quotidiano.net - Elezioni in Ecuador: voto sospeso in due carceri per motivi di sicurezza Leggi su Quotidiano.net Nel giorno in cui si è conclusa la campagna elettorale che domenica 13 aprile deciderà chi tra il presidente uscente Daniel Noboa, di destra, e la sfidante Luisa González, di sinistra, guiderà l'sino al 2029, si è effettuata la votazione nelle. Lo riporta il sito all news Primicias, sottolineando che nel paese sudamericano sono 6.218 i detenuti aventi diritto anche se Diana Atamaint, la presidente del Cne, ha annunciato che in duenon lo hanno potuto fare, perdi. A Portoviejo, la capitale della provincia costiera di Manabì, il presidente della Commissione elettorale locale ha precisato che si è deciso di sospendere ilnel carcere di El Rodeo, dove erano 223 i detenuti con diritto di, in quanto "non si è riusciti a coordinare il processo logistico e le garanzie dicorrispondenti" per gli scrutinatori nella prigione.

