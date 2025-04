Liam Kelly brilla mentre i ranger frustrano il bilbao atletico mentre Andre Onana ha la notte da dimenticare

rangers hanno coraggiosamente tenuto un sorteggio controverso senza reti contro l'atletico bilbao nella prima tappa dei quarti di finale della Europa League nonostante abbia giocato per 77 minuti con 10 uomini.La parte basca deve aver immaginato le loro possibilità di rivendicare un vantaggio di riprendersi a San Mames quando il difensore dei ranger Robin Propper è stato espulso, attraverso l'intervento di VAR, per una scarsa sfida su Inaki WilLiams a soli 13 minuti.Eppure i rangers hanno tenuto il proprio per la maggior parte, anche se a volte hanno dovuto cavalcare la fortuna con il portiere Liam Kelly, preferito al posto di Jack Butland, giustificando la sua inclusione con una serie di salvataggi.

Kelly Piquet brilla alla Settimana della Moda nella capitale francese. Penelope, la figlia di Kelly Piquet, brilla sugli sci. Ne parlano su altre fonti

Beautiful Anticipazioni Puntata del 25 marzo 2025: Finn e Liam affilano i coltelli mentre Ridge teme che Eric stia mentendo - Liam ha bussato alla porta di casa di Finn per prendere una bambolina da spedire a Kelly in Europa e si è ... dal lunedì al venerdì alle ore 13.45 mentre il sabato e la domenica va in onda ... (msn.com)