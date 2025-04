Processo Maradona | Testimonianze Mediche Accusano il Neurochirurgo Luque

Testimonianze odierne di 4 medici nella decima udienza del Processo sulla morte del Pibe de Oro, avvenuta il 25 novembre 2020 sono un duro atto di accusa contro il Neurochirurgo Leopoldo Luque che, il 3 novembre 2020, decise di operare alla testa Diego Armando Maradona. Tutti hanno infatti sostenuto che quell'intervento per un ematoma subdurale non era assolutamente necessario. Lo riporta il sito del quotidiano argentino La Nación. "Non c'era urgenza per l'asportazione dell'ematoma", ha affermato davanti ai giudici il Neurochirurgo Guillermo Burry, direttore del reparto di neurologia dell'ospedale Ipensa di La Plata dove Diego era stato ricoverato il 2 novembre 2020, spiegando che si trattava di "un paziente con altre comorbilità ed io suggerivo che si compensassero gli altri problemi di salute in quanto una cattiva gestione del postoperatorio complica l'evoluzione del paziente". Quotidiano.net - Processo Maradona: Testimonianze Mediche Accusano il Neurochirurgo Luque Leggi su Quotidiano.net Leodierne di 4 medici nella decima udienza delsulla morte del Pibe de Oro, avvenuta il 25 novembre 2020 sono un duro atto di accusa contro ilLeopoldoche, il 3 novembre 2020, decise di operare alla testa Diego Armando. Tutti hanno infatti sostenuto che quell'intervento per un ematoma subdurale non era assolutamente necessario. Lo riporta il sito del quotidiano argentino La Nación. "Non c'era urgenza per l'asportazione dell'ematoma", ha affermato davanti ai giudici ilGuillermo Burry, direttore del reparto di neurologia dell'ospedale Ipensa di La Plata dove Diego era stato ricoverato il 2 novembre 2020, spiegando che si trattava di "un paziente con altre comorbilità ed io suggerivo che si compensassero gli altri problemi di salute in quanto una cattiva gestione del postoperatorio complica l'evoluzione del paziente".

Processo Maradona: Testimonianze Mediche Accusano il Neurochirurgo Luque. Processo Maradona, il medico Schiter: "Serviva un centro di riabilitazione, non il ricovero a casa". Processo morte Maradona, ex guardia del corpo arrestata per falsa testimonianza. Processo Maradona, nuove testimonianze fanno luce sulla sua morte. Processo per la morte di Maradona, l'avvocato di un imputato: prove escludono responsabilità penale. Maradona, processo sulla morte: arrestata una sua guardia del corpo per falsa testimonianza. Ne parlano su altre fonti

Processo Maradona: Testimonianze Mediche Accusano il Neurochirurgo Luque - Medici affermano che l'intervento per ematoma subdurale su Maradona non era necessario, criticando la decisione di Luque. (quotidiano.net)

Processo Maradona: medici accusa Leopoldo Luque per l’intervento non necessario - Quattro medici testimoniano nel processo per la morte di Maradona, contestando l'operazione al cervello e sollevando dubbi sulla gestione della sua salute da parte del neurochirurgo Luque. (gaeta.it)

Processo Maradona, l’ex moglie: “Sequestrato dai medici” - Veronica Ojeda accusa lo staff di Diego: "Nella casa in cui lo tenevano rinchiuso non c'erano le condizioni igieniche, ci hanno mentito spudoratamente e lui mi chiedeva di venire via con me ogni volta ... (panorama.it)