Cruel Summer again Bob Sinclar torna con una cover delle Bananarama

MILANO – Il leggendario deejay Bobsulla scena dance con “)”, unadel classico dei mitici anni ’80 e grande successo. Il nuovo singolo sarà in radio e disponibile negli store e piattaforme digitali dall’11 aprile. Pubblicato da Time Records, sarà inoltre accompagnato da un lyric video.L’intramontabile hit del trio britannico splende così di nuova luce grazie al tocco del geniale produttore. Un remix in versione house moderna e solare con un leggero tocco retrò, dal ritmo accattivante e groove irresistibile, che farà scatenare sia i nostalgici che le nuove generazioni.è un vulcano di energia e continua, inarrestabile, la sua ‘mission’: far ballare e divertire in modo sano e positivo. E la sua nuova versione dell’iconico successo degli anni ottanta si appresta a diventare la hit dell’estate 2025!Bobè il deejay e produttore francese più famoso al mondo, tra i più longevi e blasonati della scena dance internazionale, apprezzato e richiesto in tutti i Club del mondo.