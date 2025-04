Dazi Usa Trump e i negoziati per accordo | Ue è un blocco unico

Leggi su Ildenaro.it

(Adnkronos) –Donaldè pronto a negoziare con l’Unione europea sui. Il presidente degli Stati Uniti ha congelato le tariffe per 90 giorni. Bruxelles si avvia a fare la stessa cosa. Le basi per il dialogo sono state poste e fissa una regola fondamentale: gli Stati Uniti considerano l’Unione europea come uninterlocutore, escludendo apparentemente intese con singoli stati. “Guardiamo all’Ue come un. L’Unione europea è stata molto dura ed è stata molto furba annunciando la rappresaglia e poi facendo una parziale retromarcia. L’Ue è molto furba, è stata creata per sfruttare gli Stati Uniti. Non critico l’Ue o la Cina, critico i presidenti che hanno consentito tutto questo”, dice il presidente degli Stati Uniti rispondendo alle domande dei cronisti dopo la riunione del suo gabinetto.