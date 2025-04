Ecodibergamo.it - Bergamo, chiude al traffico il ponte di via San Bernardino: lo stop da lunedì 14 aprile

Leggi su Ecodibergamo.it

IL CANTIERE. Al via i lavori ai sottoservizi in vista del raddoppio ferroviario della lineaSan Pietro. EBrt al Villaggio degli Sposi, torna a doppio senso un pezzo di via Moroni.