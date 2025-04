Ilgiorno.it - Incidente in moto a Taino: Massimo Rondena muore a 67 anni nel giorno del suo compleanno

Leggi su Ilgiorno.it

(Varese) – Ha perso la vita ildel suodi Inveruno ieri – giovedì 10 aprile – è stato vittima di unmortale avvenuto alle 15.30 in via Milano, lungo la strada provinciale che collegacon Sesto Calende. Era a bordo della suae ieri compiva 67. Inutili i tentativi dei sanitari per salvarlo, troppo gravi i traumi riportati: il sessantasettenne, che era in arresto cardiocircolatorio, è deceduto poco dopo l’arrivo in ospedale, dove è stato trasportato con l’elisoccorso. Non gli ha lasciato scampo l’impatto violento, secondo una prima ricostruzione uno scontro frontale, con una macchina, alla cui guida c’era un cinquantenne, che non ha riportato ferite. Lo scontro è avvenuto all’altezza di una curva, ilciclista è stato sbalzato sull’asfalto per oltre una decina di metri.