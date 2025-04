Agi.it - Terzo mandato, è stallo del centrodestra in Veneto

AGI - La sentenza della Consulta sulla Campania chiude definitivamente ogni ipotesi diper i governatori del. La decisione della Corte Costituzionale mette infatti una pietra tombale sulle mire leghiste di ricandidatura di Luca Zaia inalle prossime regionali. E chiude ogni ipotesi di trattativa con gli alleati della maggioranza su questo fronte, dove lo spazio politico, al di là della sentenza, era comunque residuale vista la contrarietà di principio alpiù volte espressa da Fratelli d'Italia e Forza Italia. Ilnon è più all'orizzonte, la sentenza era prevedibile, ha sentenziato il presidente della commissione Affari costituzionali del Senato, Alberto Balboni, di FdI. La reazione della Lega e i candidati inDalla Lega si è deciso di non "protestare" troppo contro la sentenza (hanato per lo più amministratori locali), forse anche per non alimentare nervosismi interni alla maggioranza in una situazione che viene descritta come di "grande".