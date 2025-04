Ilgiorno.it - Il questore Bruno Megale e la Milano del 2025: “No alle ronde anti-maranza, la violenza privata non sarà mai tollerata”

– Una città in costante evoluzione. La trasformazione urbanistica e la movida diffusa. Il boom dell’immigrazione e i riverberi sulla criminalità. Le richieste dei cittadini e la loro percezione del pericolo. Gli interessi radicati delle mafie e la piaga della droga, fenomeni che passano sottotraccia nel dibattito pubblico e che faticano a trovare posto nell’agenda di una politica spesso concentrata a rincorrere le emergenze del momento. Raccontaredal punto di osservazione di via Fatebenefratelli è compito che richiede esperienza, conoscenza del territorio e grande equilibrio: leggere la realtà solo attraverso la cartina al tornasole delle pur positive statistiche – che parlano di reati ancora in calo nel 2024 e di arresti in aumento dell’11% – è infatti un esercizio che rischia di lasciare per strada molti spunti di riflessione e di raccontare solo una parte della storia.