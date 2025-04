Caos dazi l' ombra dell' insider trading su Trump I Dem | Indagare Il tycoon aveva detto comprate prima del dietrofront sui dazi

ombra dell’ insider trading su Donald Trump per il post in cui assicurava che era il momento di comprare, poche ore prima di sospendere i dazi reciproci. I dem sono partiti all’attacco chiedendo un’indagine, mentre i media americani ricostruiscono i retroscena dell’improvviso dietrofront del tycoon, che ha ceduto ad una serie di crescenti pressioni in una situazione che per lui. Feedpress.me - Caos dazi, l'ombra dell'insider trading su Trump. I Dem: "Indagare". Il tycoon aveva detto "comprate" prima del dietrofront sui dazi Leggi su Feedpress.me Si allunga l’su Donaldper il post in cui assicurava che era il momento di comprare, poche oredi sospendere ireciproci. I dem sono partiti all’attacco chiedendo un’indagine, mentre i media americani ricostruiscono i retroscena’improvvisodel, che ha ceduto ad una serie di crescenti pressioni in una situazione che per lui.

