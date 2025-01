Liberoquotidiano.it - Strage in Montenegro, ecco chi è il killer morto suicida

Leggi su Liberoquotidiano.it

Il sospettato autore della sparatoria nella quale sono morte almeno 10 persone, avvenuta in un bar nella città montenegrina di Cettigne, a 30 chilometri a nord-ovest della capitale Podgorica, Aca Martinovic, èper le ferite, dopo avere tentato dirsi, durante il trasporto in ospedale. Lo ha riferito il ministro degli Interni del, Danilo Saranovic, in conferenza stampa. "L'operazione di polizia è stata completata con successo. Questa persona è stata quindi isolata grazie alla pronta azione degli agenti di polizia. Nel momento in cui è diventato evidente che si trovava in una situazione senza via d'uscita, ha tentato il suicidio", ha detto il ministro. Lo riportano i media locali.