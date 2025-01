Puntomagazine.it - Sparatoria nel Queens, New York: 11 persone ferite vicino a un night club

Undici feriti in unaalAmazura, ma nessuno in condizioni criticheMercoledì notte, unaha scosso il distretto di, a New, con 11in un’incidente avvenutoalAmazura, nel quartiere di Giamaica. L’episodio si è verificato poco prima delle 23:20 locali, quando, secondo le informazioni fornite dalla polizia, sono stati sparati colpi di arma da fuoco in una zona affollata, con ilcome sfondo della tragedia.Le autorità hanno confermato che le 11sono state trasportate con urgenza negli ospedali della zona. Tra gli ospedali menzionati ci sono il Long Island Jewish Hospital e il Cohen’s Children Medical Center. Fortunatamente, le forze dell’ordine hanno precisato che nessuno dei feriti è in condizioni critiche.