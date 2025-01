Sport.quotidiano.net - Recanatese al lavoro: "Mese ricco di gare toste"

Leggi su Sport.quotidiano.net

I buoni propositi per il nuovo anno e per la ripresa del campionato del tecnico Lorenzo Bilò, considerando che il derby con la Fermana si avvicina a grandi passi. "Il, durante le festività natalizie, è sempre un po’ particolare, però ho visto i ragazzi dare veramente il massimo. Ho notato ed apprezzato una squadra concentrata e sono di conseguenza molto fiducioso in vista di questa gara". Bilò, nel dettaglio che tipologia di allenamento state seguendo in questi giorni? "Abbiamo inizialmente privilegiato l’aspetto fisico mentre adesso ci concentriamo anche sulle questioni tecniche e tattiche". Come vive la vicenda Sbaffo, sempre sospeso tra le sirene che giungono da San Benedetto e le remore di lasciare una piazza a lui indubbiamente cara come quella di Recanati? "Come ho detto anche in tempi non sospetti la società sa perfettamente quello di cui abbiamo bisogno.