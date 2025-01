Notizie.com - Milano, divieto di fumo all’aperto e zone rosse, il disagio dei commercianti e la rabbia dei cittadini: “È una dittatura”

Leggi su Notizie.com

ha deciso di fronteggiare la lotta al, disponendo unanchea partire proprio dal primo giorno di questo 2025. Senza dimenticare la sicurezza.Da ieri è vietato fumare anche in spazi pubblici come tavolinidi bar, ristoranti ma anche strade e piazze.è la prima grande città del nostro Paese ad aderire a quello che è stato chiamato smoke free. Intanto sono state allestite leper la salvaguardia deidi: Nicholas Vaccaro chiede intervento immediato “È una” (Notizie.com)I trasgressori alle nuove normative sulsaranno puniti con multe che vanno dai 40 ai 240 euro con possibilità di fumaresolo in luoghi isolati e con un distanziamento di almeno 10 metri dalle altre persone.