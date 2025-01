Inter-Atalanta 2-0 | Dumfries stende la Dea con una doppietta

Leggi su Ilnerazzurro.it

. L’apre il 2025 nel migliore dei modi, conquistando la finale di Supercoppa Italiana grazie a un convincente 2-0 contro l’. Una vittoria che conferma la squadra di Simone Inzaghi come dominatrice della competizione negli ultimi anni, con l’obiettivo ora di centrare il poker di successi consecutivi il prossimo 6 gennaio.protagonista inattesoLa partita si accende nella ripresa con Denzel, eroe inatteso della serata. Il laterale olandese si trasforma in uomo-gol al 49’, sbloccando il risultato con un movimento da centravanti e un tocco preciso che non lascia scampo. Poi, al 61’,decide di vestire i panni del miglior Maicon: un’azione personale chiusa con un tiro spettacolare che manda in visibilio i tifosi presenti all’Al-Awwal Park di Riyad.